Около четырех десятков поездов все еще отстают от графика, но задержки в пути сокращаются

Задержки поездов в пути сокращаются, сообщили обновлённую информацию в «Укрзалізниці» в субботу, пишет УНН.

Детали

"Наши железнодорожники продолжают работать в усиленном режиме, чтобы постепенно сокращать отставание и возвращать поезда в график. Ни один поезд дальнего сообщения не отменён", — указали в УЗ в обновлении о статусе движения поездов 29 августа.

Согласно данным сервиса УЗ о задержке поездов в пути, задерживаются 43 рейса, однако причины, по которым это происходит, не указаны. Самая длительная задержка — более 5 часов, таких поездов два. Самая короткая — около получаса, и таких поездов четыре.

Во время воздушной тревоги, отметили в УЗ, "обязательно направляйтесь в укрытие и слушайте объявления на вокзале. Если посадка на ваш поезд продолжается, железнодорожники отдельно об этом сообщат".

"До утра понедельника продолжаем бесплатный вход в платные залы ожидания на вокзалах. Там можно отдохнуть, согреться, зарядить телефон, выпить чая и воды и дождаться своего поезда", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, "на рейсах с задержками более 5 часов вместе с нашими партнёрами World Central Kitchen продолжаем готовить "Железные перекусы" для пассажиров, которые дольше остаются в пути".

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