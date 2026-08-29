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Близько чотирьох десятків поїздів ще відстають від графіка, але затримки в дорозі скорочуються

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Укрзалізниця скорочує відставання, жоден далекого сполучення не скасували. Затримуються 43 рейси, два — більш ніж на п’ять годин.

Близько чотирьох десятків поїздів ще відстають від графіка, але затримки в дорозі скорочуються

Затримки поїздів в дорозі скорочуються, повідомили оновлену інформацію в Укрзалізниці у суботу, пише УНН.

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"Наші залізничники продовжують працювати у посиленому режимі, щоб поступово скорочувати відставання та повертати поїзди до графіка. Жоден поїзд далекого сполучення не скасовано", - вказали в УЗ в оновленні щодо статусу руху поїздів 29 серпня.

За даними сервісу УЗ щодо затримки поїздів у дорозі, затримуються 43 рейси, утім, причин, з яких це відбувається, не вказано. Найдовша затримка - понад 5 годин, таких поїздів два. Найкоротша - близько пів години, і таких потягів - чотири.

Під час повітряної тривоги, зазначили в УЗ, "обов’язково прямуйте в укриття та слухайте оголошення на вокзалі. Якщо посадка на ваш поїзд триває, залізничники окремо про це повідомлять".

"До ранку понеділка продовжуємо безкоштовний вхід до платних залів очікування на вокзалах. Там можна перепочити, зігрітися, зарядити телефон, випити чаю та води й дочекатися свого поїзда", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, "на рейсах із затримками понад 5 годин разом із нашими партнерами World Central Kitchen продовжуємо готувати "Залізні перекуси" для пасажирів, які довше залишаються в дорозі".

Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця28.08.26, 10:30 • 28669 переглядiв

Юлія Шрамко

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