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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 3-х "шахедов" ночью могли залететь в беларусь - "Гаюн"

Около 3-х "шахедов" ночью могли залететь в беларусь - "Гаюн"

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 09:23  •  4582 просмотра

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Во время ночной атаки рф на Украину три «шахеда» могли залететь на территорию беларуси. Они были замечены в районе Полесского заповедника, Брагинского и Лоевского районов.

За минувшую ночь во время масштабной атаки рф на Украину дроны-камикадзе типа "Shahed" трижды могли заходить на территорию беларуси.  Об этом в понедельник, 26 августа, пишет мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

Сообщается, что три "шахэда" залетели в беларусь около 03:26, 03:33 и 04:14 - каждый в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов. Других подтверждений ночному заходу шахедов в рб нет.

По данным "Беларуски Гаюн", ночью авиация ВВС РБ не поднималась. Очередной вертолет из Мачулищей и истребитель из Барановичей подняли в районе 9 утра, их направили на юг страны.

МЗС України зробило заяву щодо недружніх дій Республіки Білорусь25 августа 2024, 18:38 • 101237 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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