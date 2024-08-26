Около 3-х "шахедов" ночью могли залететь в беларусь - "Гаюн"

За минувшую ночь во время масштабной атаки рф на Украину дроны-камикадзе типа "Shahed" трижды могли заходить на территорию беларуси. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

Сообщается, что три "шахэда" залетели в беларусь около 03:26, 03:33 и 04:14 - каждый в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов. Других подтверждений ночному заходу шахедов в рб нет.

По данным "Беларуски Гаюн", ночью авиация ВВС РБ не поднималась. Очередной вертолет из Мачулищей и истребитель из Барановичей подняли в районе 9 утра, их направили на юг страны.

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