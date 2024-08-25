МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с недружественными действиями Республики Беларусь. По данным украинских разведывательных органов, вооруженные силы Беларуси, под видом учений, сосредотачивают значительное количество личного состава, включая Силы специальных операций, вооружение и военную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Об этом говорится на сайте МИД Украины, передает УНН.

Детали

Среди техники, сосредоточенной в регионе, есть танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО), средства противовоздушной обороны (ПВО) и инженерная техника. Также зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК «Вагнер».

МИД Украины подчеркивает, что проведение таких учений в приграничной полосе, особенно в непосредственной близости к Чернобыльской АЭС, представляет серьезную угрозу как для национальной безопасности Украины, так и для мировой безопасности в целом.

Украина призывает руководство Республики Беларусь избегать трагических ошибок, которые страна может допустить под давлением Москвы, и требует от вооруженных сил Беларуси прекратить недружественные действия и отвести войска на безопасное расстояние от государственной границы Украины.

Призываем должностных лиц Республики Беларусь не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы - прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня.

Подчеркиваем, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа.

Украина подчеркивает, что никогда не совершала и не собирается совершать никаких недружественных действий против белорусского народа. В то же время, в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, украинское государство готово принять все необходимые меры для самообороны, в соответствии с Уставом ООН. В таком случае все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных Сил Украины.

білорусь стягує війська та найманців ПВК "Вагнер" до кордону з Україною. У МЗС закликали не робити "трагічних помилок" і відійти