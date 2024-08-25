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МЗС України зробило заяву щодо недружніх дій Республіки Білорусь

МЗС України зробило заяву щодо недружніх дій Республіки Білорусь

Київ • УНН

 • 101558 перегляди

Україна висловила занепокоєння через зосередження білоруських військ у Гомельській області. МЗС закликає Білорусь відвести війська та уникати недружніх дій, погрожуючи самообороною у разі порушення кордону.

Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння у зв'язку з недружніми діями Республіки Білорусь. За даними українських розвідувальних органів, збройні сили Білорусі, під виглядом навчань, зосереджують значну кількість особового складу, включаючи Сили спеціальних операцій, озброєння та військову техніку, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Про це йдеться на сайті МЗС України, передає УНН

Деталі

Серед техніки, зосередженої в регіоні, є танки, артилерія, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), засоби протиповітряної оборони (ППО) та інженерна техніка. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

МЗС України підкреслює, що проведення таких навчань у прикордонній смузі, особливо в безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС, становить серйозну загрозу як для національної безпеки України, так і для світової безпеки загалом.

Україна закликає керівництво Республіки Білорусь уникати трагічних помилок, яких країна може припуститися під тиском Москви, і вимагає від збройних сил Білорусі припинити недружні дії та відвести війська на безпечну відстань від державного кордону України.

Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню. 

Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу. 

Україна підкреслює, що ніколи не вчиняла та не збирається вчиняти жодних недружніх дій проти білоруського народу. Водночас, у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, українська держава готова вжити всіх необхідних заходів для самооборони, відповідно до Статуту ООН. У такому випадку всі скупчення військ, військові об'єкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть розглядатися як законні цілі для Збройних Сил України.

білорусь стягує війська та найманців ПВК "Вагнер" до кордону з Україною. У МЗС закликали не робити "трагічних помилок" і відійти25.08.24, 20:52 • 38374 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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