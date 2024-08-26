Близько 3-х "шахедів" вночі могли залетіти в білорусь - "Гаюн"
Київ • УНН
Під час нічної атаки рф на Україну три "шахеди" могли залетіти на територію білорусі. Вони були помічені в районі Поліського заповідника, Брагінського і Лоєвського районів.
За минулу ніч під час масштабної атаки рф на Україну дрони-камікадзе типу "Shahed" тричі могли заходити на територію білорусі. Про це у понеділок, 26 серпня, пише моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пише УНН.
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Повідомляється, що три "шахеди" залетіли в білорусь близько 03:26, 03:33 і 04:14 - кожен у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагінського і Лоєвського районів. Інших підтверджень нічному заходу шахедів у рб немає.
За даними "Беларускі Гаюн", вночі авіація ВПС РБ не піднімалася. Черговий гелікоптер із Мачуліщей і винищувач із Барановичів підняли в районі 9-ї ранку, їх направили на південь країни.
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