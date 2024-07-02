Британская разведка сообщает, что глава Следственного комитета россии александр бастрыкин заявил, что рф идентифицировала 30 тысяч мигрантов, которые получили российское гражданство, но не были зарегистрированы для военной службы, из них 10 тысяч уже отправили в Украину для "копания окопов", пишет УНН.

Детали

На петербургском международном юридическом форуме, который состоялся 27 июня 2024 года, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл, что российские власти идентифицировали 30 тысяч мигрантов, которые недавно получили российское гражданство и не были зарегистрированы для военной службы.

По его словам, из них 10 тысяч уже было отправлено в Украину для выполнения невоенизированных задач, таких как копание окопов, в тыловых районах. По сообщениям российских СМИ, это часть более широкой кампании, направленной на привлечение мигрантов, в частности из Центральной Азии, в армию в обмен на гражданство или как средство избежать сфабрикованных обвинений, что демонстрирует попытку российских правоохранителей минимизировать сопротивление среди влиятельных сегментов населения.

Напомним,

Страна-террорист активно вербует нелегальных мигрантов для участия в войне против Украины, обещая им российское гражданство.