Близько 10 тис. нових мігрантів воює на боці росії – британська розвідка
Київ • УНН
росія відправила 10 000 нових натуралізованих мігрантів в Україну копати окопи, з 30 000 ідентифікованих мігрантів, які отримали російське громадянство, але поки не були зареєстровані для проходження військової служби.
Британська розвідка повідомляє, що голова Слідчого комітету росії олександр бастрикін заявив, що рф ідентифікувала 30 тисяч мігрантів, які отримали російське громадянство, але не були зареєстровані для військової служби, з них 10 тисяч вже відправили в Україну для "копання окопів", пише УНН.
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На петербурзькому міжнародному юридичному форумі, який відбувся 27 червня 2024 року, голова Слідчого комітету росії олександр бастрикін розкрив, що російська влада ідентифікували 30 тисяч мігрантів, які нещодавно отримали російське громадянство і не були зареєстровані для військової служби.
За його словами, з них 10 тисяч вже було відправлено в Україну для виконання невоєнізованих завдань, таких як копання окопів, в тилових районах. За повідомленнями російських ЗМІ, це частина ширшої кампанії, спрямованої на залучення мігрантів, зокрема з Центральної Азії, до армії в обмін на громадянство або як засіб уникнення сфабрикованих обвинувачень, що демонструє спробу російських правоохоронців мінімізувати опір серед впливовіших сегментів населення.
Нагадаємо
Країна-терорист активно вербує нелегальних мігрантів для участі в війні проти України, обіцяючи їм російське громадянство.