КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр
Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией
Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф
В Херсоне раздаются взрывы
путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский
Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях
26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ
Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе
Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны
Спасатели завершили разбор завалов в Липцах: погибли три человека, и еще два травмированы - ГСЧС
Популярные
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении
В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб
Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп
В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн
Публикации
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр
По словам городского головы Игоря Терехова, на восстановление Харькова из-за российской агрессии понадобится около 10 миллиардов долларов, поскольку восстановительные и реконструкционные работы продолжаются, несмотря на постоянные обстрелы.
Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией
Эми Поуп, Генеральный директор Международной организации по миграции, посетила Украину и подписала соглашения о сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством иностранных дел по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, поддержке экономического восстановления, а также усилению миграционного и пограничного менеджмента.
Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф
Президент Зеленский заявил, что для того, чтобы российский террор проиграл, необходимо обеспечить все форматы украинской силы, включая экономическую стабильность, давление партнеров на россию и как можно более сильную глобальную консолидацию.
В Херсоне раздаются взрывы
В прибрежных районах Херсона прогремели взрывы, враг ведет огонь с временно оккупированного левого берега.
путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский
Путин сделает все, чтобы увеличить количество ударов по Украине в этом году и попытается сломать украинцев, но Украина должна быть сильной, чтобы закончить войну на своих условиях, об этом напомнил Президент Владимир Зеленский украинцам во время своего ежедневного видеообращения.
Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 47 боевых столкновений, при этом боевики наступали на шести направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.
26 млн грн убытков: на сделках с топливом разоблачены экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ
По данным следствия, бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель организовали приобретение горюче-смазочных материалов по искусственно завышенным ценам через ряд подконтрольных фирм. В результате причинено более 26 млн грн убытков.
Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе
Президент Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины. По его словам, детали не публичны, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты.
Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны
В Джанкое российские оккупанты переносят склады боеприпасов из-за опасений обстрелов, при этом партизаны определяют новые места расположения складов и передают информацию украинским силовикам.
Спасатели завершили разбор завалов в Липцах: погибли три человека, и еще два травмированы - ГСЧС
Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского обстрела села Липцы в Харьковской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.