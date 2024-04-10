Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

Для восстановления Харькова из-за российской агрессии нужно будет около 10 млрд долл. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Чтобы все это отстроить, восстановить составляет 10 млрд долл.", - сказал Терехов.

По его словам, реставрационно-восстановительные работы в Харькове не приостанавливали несмотря на постоянные обстрелы рф.

"Мы не можем себе позволить не восстанавливать, то что возможно восстанавливать, на что у нас хватает средств. Мы не можем себе позволить приостанавливать работы, которые мы начали. Мы не можем себе позволить, чтобы критическая инфраструктура города находилась в стагнации. Поэтому все это делается", - рассказал Терехов.

Он отметил, что в 2022 году удалось отстроить 200 жилых домов, которые были повреждены, в прошлом году - 67.

Терехов также добавил, что в этом году также есть план на восстановление домов, которые практически разрушены.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент владимир путин желает захватить Харьков. В то же время Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.