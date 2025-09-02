Оккупированный Мариуполь встречает "хлопок": вспыхнул пожар

$41.370.05
11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзивы
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
11:50
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
10:24
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре
2 сентября, 06:50
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львов
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку
11:20
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление
10:43
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины
08:32
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
1 сентября, 10:27
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс
Хранитель
Оккупированный Мариуполь встречает "хлопок": вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, что привело к пожару в поселке Моряков. По предварительной информации, зафиксирован прилет и работа российской ПВО.

Оккупированный Мариуполь встречает "хлопок": вспыхнул пожар

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, вспыхнул пожар, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".

... Мариуполь встречает хлопок. Горит поселение Моряков 

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть "прилет".

Прилет + российское ПВО. Стандартный дуплет. Приморский район... Конкретные последствия - позже... А пожарные не спешат, потому что есть вопросы по воде 

- говорится в сообщении.

 

Оккупанты активизировали работу Мариупольского порта для перевозки военных грузов - горсовет26.06.25, 14:53 • 4082 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Мариуполь