Оккупированный Мариуполь встречает "хлопок": вспыхнул пожар
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, что привело к пожару в поселке Моряков. По предварительной информации, зафиксирован прилет и работа российской ПВО.
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, вспыхнул пожар, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".
... Мариуполь встречает хлопок. Горит поселение Моряков
По предварительной информации, есть "прилет".
Прилет + российское ПВО. Стандартный дуплет. Приморский район... Конкретные последствия - позже... А пожарные не спешат, потому что есть вопросы по воде
