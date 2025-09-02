Оккупированный Мариуполь встречает "хлопок": вспыхнул пожар

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, вспыхнул пожар, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".

... Мариуполь встречает хлопок. Горит поселение Моряков - говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть "прилет".

Прилет + российское ПВО. Стандартный дуплет. Приморский район... Конкретные последствия - позже... А пожарные не спешат, потому что есть вопросы по воде - говорится в сообщении.

