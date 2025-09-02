Окупований Маріуполь зустрічає "бавовну": спалахнула пожежа

$41.370.05
11:50 • 16276 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 39261 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 74050 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 90890 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 52619 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 109801 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 43104 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 77201 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52351 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 105689 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 199393 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 199263 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 188372 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 185337 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 179330 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 16303 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 74084 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 90922 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 60524 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 109828 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 14437 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 17983 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 33475 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 77210 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 65573 перегляди
Окупований Маріуполь зустрічає "бавовну": спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 176 перегляди

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, що спричинило пожежу в селищі Моряків. За попередньою інформацією, зафіксовано приліт та роботу російської ППО.

Окупований Маріуполь зустрічає "бавовну": спалахнула пожежа

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, спалахнула пожежа, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

... Маріуполь зустрічає бавовну. Горить поселення Моряків 

- йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, є "приліт".

Приліт + російське ППО. Стандартний дуплет. Приморський район... Конкретні наслідкі - пізніше... А пожежники не поспішають бо є питання по воді 

- йдеться у повідомленні.

 

Окупанти активізували роботу Маріупольського порту для перевезення військових вантажів - міськрада26.06.25, 14:53 • 4082 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Маріуполь