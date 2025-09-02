Окупований Маріуполь зустрічає "бавовну": спалахнула пожежа
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, що спричинило пожежу в селищі Моряків. За попередньою інформацією, зафіксовано приліт та роботу російської ППО.
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, спалахнула пожежа, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".
... Маріуполь зустрічає бавовну. Горить поселення Моряків
За попередньою інформацією, є "приліт".
Приліт + російське ППО. Стандартний дуплет. Приморський район... Конкретні наслідкі - пізніше... А пожежники не поспішають бо є питання по воді
