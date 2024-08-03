В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал и заявил, что срочно обратился в МККК и ООН, передает УНН.

По словам омбудсмена, это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение нелюдей. Он отметил, что в соответствии с нормами международно гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.

"Учитывая ужасные кадры, я срочно обратился: в МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны страны-террориста.

К украинским правоохранительным органам, чтобы они проверили личность убитого пленного и факт этого преступления", - сообщил Лубинец.

Добавим

Омбудсмен напомнил, что военнопленные находятся в руках враждебного государства, и именно оно отвечает за обращение с ними. Ответственность за убийство и увечья лежит не только на российских солдатах, но на самой рф.

"Отдельно отмечу, что война, которая идет сейчас - гибридная. Распространяя похожие фото и видео по социальным сетям и совершая такие действия, россия хочет запугать украинцев: как гражданских, так и военных. Якобы смотрите, на что мы способны. Но глядя на такие кадры, понятно одно: такое забыть и простить невозможно! За преступления - должно быть наказание!" - резюмировал Лубинец.

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