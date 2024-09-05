Оккупанты заявили об уничтожении двух безэкипажных катеров
Киев • УНН
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров в акватории Черного моря ночью 5 сентября. По их словам, катера были уничтожены «дежурными огневыми средствами» в северо-восточной части моря.
В Минобороны России утверждают, что ночью, 5 сентября, были уничтожены два безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства, передает УНН.
Детали
«Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера», - говорится в сообщении.
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