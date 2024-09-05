Оккупанты заявили об уничтожении двух безэкипажных катеров

В Минобороны России утверждают, что ночью, 5 сентября, были уничтожены два безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства, передает УНН.

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«Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера», - говорится в сообщении.

У рф стверджують про 7 "знищених" безпілотних катерів і 75 "збитих" дронів за ніч, 7 з них - у курській області