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Окупанти заявили про знищення двох безекіпажних катерів

Окупанти заявили про знищення двох безекіпажних катерів

Київ • УНН

 • 40592 перегляди

Міноборони РФ повідомило про знищення двох безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря вночі 5 вересня. За їхніми словами, катери були знищені "черговими вогневими засобами" у північно-східній частині моря.

У Міноборони Росії стверджують, що вночі, 5 вересня, було знищено два безекіпажних катери в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства, передає УНН.

Деталі

"Черговими вогневими засобами у північно-східній частині акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери", — йдеться у повідомленні.

У рф стверджують про 7 "знищених" безпілотних катерів і 75 "збитих" дронів за ніч, 7 з них - у курській області09.08.24, 08:59 • 35568 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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