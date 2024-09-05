Окупанти заявили про знищення двох безекіпажних катерів

У Міноборони Росії стверджують, що вночі, 5 вересня, було знищено два безекіпажних катери в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства, передає УНН.

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"Черговими вогневими засобами у північно-східній частині акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери", — йдеться у повідомленні.

У рф стверджують про 7 "знищених" безпілотних катерів і 75 "збитих" дронів за ніч, 7 з них - у курській області