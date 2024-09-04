Оккупанты захватили Пречистовку и продвинулись возле Водяного - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, захватчики оккупировали село Пречистовка и продвинулись в районе Водяного.
Захватчики захватили Пречистовку. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг оккупировал Пречистовку и продвинулся возле Водяного
Напомним
По информации от Генштаба, ситуация на двух направлениях, а именно Покровском и Кураховском остается напряженной. Поскольку террористы сосредотачивают там свои основные усилия. Однако, сегодня противник активно атаковал и на Лиманском направлении.
DeepState: росіяни окупували три села на Донеччині, тривають бої за Нью-Йорк19 августа 2024, 22:29 • 27817 просмотров