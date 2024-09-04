Окупанти захопили Пречистівку та просунулися біля Водяного - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, загарбники окупували село Пречистівка та просунулися в районі Водяного.
Загарбники захопили Пречистівку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог окупував Пречистівку та просунувся біля Водяного
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За інформацією від Генштабу, ситуація на двох напрямках, а саме Покровському і Курахівському залишається напруженою. Позаяк терористи зосереджують там свої основні зусилля. Проте, сьогодні противник активно атакував і на Лиманському напрямку.
DeepState: росіяни окупували три села на Донеччині, тривають бої за Нью-Йорк20.08.24, 01:29 • 28078 переглядiв