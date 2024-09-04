Окупанти захопили Пречистівку та просунулися біля Водяного - DeepState

Загарбники захопили Пречистівку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Ворог окупував Пречистівку та просунувся біля Водяного - DeepState.

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За інформацією від Генштабу, ситуація на двох напрямках, а саме Покровському і Курахівському залишається напруженою. Позаяк терористи зосереджують там свої основні зусилля. Проте, сьогодні противник активно атакував і на Лиманському напрямку.

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