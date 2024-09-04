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24 березня, 11:21 • 116296 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 117017 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Окупанти захопили Пречистівку та просунулися біля Водяного - DeepState

Окупанти захопили Пречистівку та просунулися біля Водяного - DeepState

Київ • УНН

 • 32630 перегляди

За DeepState, загарбники окупували село Пречистівка та просунулися в районі Водяного.

Загарбники захопили Пречистівку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Ворог окупував Пречистівку та просунувся біля Водяного

- DeepState.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, ситуація на двох напрямках, а саме Покровському і Курахівському залишається напруженою.  Позаяк терористи зосереджують там свої основні зусилля. Проте, сьогодні противник активно атакував і на Лиманському напрямку.

DeepState: росіяни окупували три села на Донеччині, тривають бої за Нью-Йорк20.08.24, 01:29 • 28078 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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