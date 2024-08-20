DeepState: россияне оккупировали три села в Донецкой области, продолжаются бои за Нью-Йорк
Киев • УНН
DeepState сообщает об оккупации россиянами Межевого, Скучного и Журавки в Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк, враг продвинулся возле Гродовки и в Заветном.
Аналитики проекта DeepState в ночь на 20 августа обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Межевое, Скучное и Журавку в Донецкой области, продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк, передает УНН.
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«Силы Обороны продвинулись у Мартыновки (Курской области РФ - ред.), - говорится в сообщении.
Враг оккупировал Межевое, Скучное и Журавку, а также продвинулся возле Гродовки и в Заветном».
Кроме того, отмечают в сообщении DeepState, продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк (Донецкой области - ред.).
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