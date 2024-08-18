Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м 8 часов назад • 18738 просмотра

Киевский зоопарк открыл две новые авиарии для попугаев ара 8 часов назад • 18690 просмотра

Жара до 36° и местами дожди: прогноз погоды на 18 августа 9 часов назад • 20947 просмотра

В Киеве упали обломки БпЛА, вызвав возгорание травы - Кличко 10 часов назад • 24844 просмотра