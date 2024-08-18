Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState
Киев • УНН
Российские войска оккупировали Николаевку Донецкой области и продвинулись возле Водяного, Новожеланного и Желанного. Украинские силы смогли отбросить врага возле Отрубы на Курском направлении.
В субботу, 17 августа, российские террористы захватили Николаевку Донецкой области. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
«Враг оккупировал Николаевку, а также продвинулся возле Водяного, Новожеланного и Желанного», - говорится в сообщении.
В то же время украинские воины смогли отбросить врага возле Отрубы (Курское направление).
У DeepState розповіли про перший день наступу в курській області9 августа 2024, 02:09 • 117586 просмотров
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