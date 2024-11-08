Оккупанты захватили Новоалексеевку и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState
Киев • УНН
DeepState, вражеские войска оккупировали Новоалексеевку и продвинулись возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки.
Захватчики оккупировали Новоалексеевку, а также продвинулись возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупационных войск. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия. Также активные атаки продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.
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