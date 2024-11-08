Оккупанты захватили Новоалексеевку и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Захватчики оккупировали Новоалексеевку, а также продвинулись возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупационных войск. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия. Также активные атаки продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.

Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области - DeepState