Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
Силы обороны Украины восстановили позиции в поселке Дружба в Донецкой области. В то же время противник продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.
Силы Обороны Украины восстановили положение в поселке Дружба Донецкой области. Тернов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
"Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, говорится в сообщении, враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке на Донетчине.
Напомним
За прошедшие сутки произошло 160 боевых столкновений, из которых 72 на Кураховском направлении. Враг нанес 62 авиаудара и использовал 582 дрона-камикадзе, активные бои продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях.