Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области - DeepState

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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 82559 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 125789 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 141468 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 142015 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 158913 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 164131 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 150578 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 144398 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 211018 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132180 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области - DeepState

Силы обороны восстановили положение в Дружбе в Донецкой области - DeepState

Киев  •  УНН

02:40 • 3058 просмотра

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Силы обороны Украины восстановили позиции в поселке Дружба в Донецкой области. В то же время противник продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.

Силы Обороны Украины восстановили положение в поселке Дружба Донецкой области. Тернов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

"Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, говорится в сообщении, враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке на Донетчине.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 160 боевых столкновений, из которых 72 на Кураховском направлении. Враг нанес 62 авиаудара и использовал 582 дрона-камикадзе, активные бои продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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