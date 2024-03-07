Оккупанты в Троицком районе Луганщины подтвердили постоянную принудительную мобилизацию местных - ОВА

Оккупационные "власти" Троицкого района Луганской области подтвердили постоянную принудительную мобилизацию местных. В Луганске у многих студентов отсутствует российский паспорт. Об этом в четверг сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

По его словам, на оккупированных территориях ожидают усиления мобилизации сразу по завершении выборов.

Впрочем, кое-где принуждение к войску рф не прекращалось. В частности, в Троицком районе. Это подтвердили и в оккупационной администрации, признав, что количество мобилизованных из их района растет ежедневно - написал Лысогор в соцсетях.

По его словам, принудительная паспортизация, о высоком проценте которой коллаборационисты заявляли еще в 2022 году, каким-то образом обошла студентов высший учебных заведений так называемой "лнр". Многие из них являются обладателями паспортов Украины или соответствующих удостоверений граждан "республики".

Проблему захватчики обнаружили во время усиления воинского учета, указал глава ОВА.

Дополнение

Также Лысогор рассказал о ситуации с безопасностью на Луганщине. По его словам, за прошедшие сутки россияне вновь штурмовали и обстреливали Белогоровку.

Под огонь врага попала и Макеевка.

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