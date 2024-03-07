Окупанти в Троїцькому районі Луганщини підтвердили постійну примусову мобілізацію місцевих - ОВА
Київ • УНН
Окупанти в Троїцькому районі Луганської області підтверджують постійну примусову мобілізацію місцевих жителів, причому кількість мобілізованих зростає з кожним днем.
Окупаційна "влада" Троїцького району Луганської області підтвердила постійну примусову мобілізацію місцевих. В Луганську у багатьох студентів відсутній російський паспорт. Про це у четвер повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
За його словами, на окупованих територіях очікують посилення мобілізації одразу по завершенні виборів.
Втім, подекуди примус до війська рф не припинявся. Зокрема, у Троїцькому районі. Це підтвердили й в окупаційній адміністрації, визнавши, що кількість мобілізованих з їхнього району зростає щодня
За його словами, примусова паспортизація, про високий відсоток якої колаборанти заявляли ще у 2022 році, якимось чином оминула студентів вищий навчальних закладів так званої "лнр". Багато з них є власниками паспортів України або відповідних посвідчень громадян "республіки".
Проблему загарбники виявили під час посилення військового обліку, вказав голова ОВА.
Доповнення
Також Лисогор розповів про безпекову ситуацію на Луганщині. За його словами, минулої доби росіяни знов штурмували і обстрілювали Білогорівку.
Під вогонь ворога потрапила й Макіївка.
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