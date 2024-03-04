Окупанти пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голоси на псевдовиборах президента рф
Київ • УНН
Окупанти пропонують пенсіонерам на окупованих українських територіях “гуманітарну допомогу” за участь у псевдовиборах президента росії, щоб завищити явку та легітимізувати окупацію.
Пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України, загарбники пропонують "гуманітарну допомогу" за голосування на псевдовиборах президента рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
За участь у фарсі під назвою "вибори президента рф" окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів,
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Зазначається, що ворог здійснює обхід помешкань й пропонує "гуманітарну допомогу", але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Кошти видають навіть без наявності паспорта рф.
Такі дії направлені на завищення явки, що за задумом кремля має легалізувати окупацію. Проте "вибори" як й окупація не будуть визнані світовою спільною які б дії не вчиняла москва.
Нагадаємо
На загарбаних територіях рф розпочала проведення так званого фестивалю молоді, який має на меті поширення прокремлівської пропаганди під час передвиборчої кампанії путіна.