Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф
Киев • УНН
Оккупанты предлагают пенсионерам на оккупированных украинских территориях "гуманитарную помощь" за участие в псевдовыборах президента россии, чтобы завысить явку и легитимизировать оккупацию.
Пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, захватчики предлагают "гуманитарную помощь" за голосование на псевдовыборах президента рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
За участие в фарсе под названием "выборы президента рф" оккупанты обещают пенсионерам на временно оккупированных территориях 5 тыс. рублей,
Детали
Отмечается, что враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь", но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня. Средства выдают даже без наличия паспорта рф.
Такие действия направлены на завышение явки, что по замыслу кремля должно легализовать оккупацию. Однако "выборы" как и оккупация не будут признаны мировым сообществом какие бы действия не совершала москва.
Напомним
На захваченных территориях рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи, который имеет целью распространение прокремлевской пропаганды во время предвыборной кампании путина.
Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф
Оккупанты предлагают пенсионерам на оккупированных украинских территориях "гуманитарную помощь" за участие в псевдовыборах президента россии, чтобы завысить явку и легитимизировать оккупацию.
Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.
На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ
Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.
В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно
Водоснабжение четырех городов Донецкой области - Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки - ограничено из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.
Немецкий дипломат заявил, что его визит в МИД рф не связан со скандалом о прослушке
Визит немецкого посла в российский МИД был запланирован еще до обнародования перехваченного разговора немецких офицеров и не был связан со скандалом с прослушкой.
Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии
Заявление Макрона о возможном вводе войск в Украину свидетельствует о том, что западные лидеры поняли важность победы Украины.
Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль
Украина выйдет из своего финансового гэпа в марте, но дальнейшая поддержка США имеет решающее значение для 2024 года.
Сийярто в комментарии пропагандистам рф заявил, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил российским пропагандистам, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ближайшее время не будет.
Китай прерывает 30-летнюю традицию ежегодных пресс-конференций премьера: что это означает
Премьер-министр Китая Ли Кэцян не будет проводить ежегодную пресс-конференцию после парламентской сессии этого года, положив конец 30-летней традиции и сигнализируя о снижении авторитета премьер-министра при председателе Си Цзиньпине.
Украина имеет уже 5 заключенных контрактов о создании совместных предприятий по производству оружия - Шмыгаль
Украина подписала 5 соглашений о совместном производстве вооружений с западными компаниями и ожидает, что до 2024 года в Украине будет создано еще десятки таких предприятий для усиления отечественного оборонного производства.