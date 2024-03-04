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Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф

Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 14:42  •  7133 просмотра

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Оккупанты предлагают пенсионерам на оккупированных украинских территориях "гуманитарную помощь" за участие в псевдовыборах президента россии, чтобы завысить явку и легитимизировать оккупацию.

Пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, захватчики предлагают "гуманитарную помощь" за голосование на псевдовыборах президента рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

За участие в фарсе под названием "выборы президента рф" оккупанты обещают пенсионерам на временно оккупированных территориях 5 тыс. рублей,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь", но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня. Средства выдают даже без наличия паспорта рф.

Такие действия направлены на завышение явки, что по замыслу кремля должно легализовать оккупацию. Однако "выборы" как и оккупация не будут признаны мировым сообществом какие бы действия не совершала москва.

Напомним

На захваченных территориях рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи, который имеет целью распространение прокремлевской пропаганды во время предвыборной кампании путина.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
ukrainaУкраина
Окупанти пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голоси на псевдовиборах президента рф
Occupants offer "humanitarian aid" to pensioners in TOT for votes in the pseudo-presidential elections in Russia
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