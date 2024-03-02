У межах передвиборчої пропаганди путіна рф на ТОТ звозить маргіналів різних країн
Київ • УНН
На загарбаних територіях рф розпочала проведення так званого фестивалю молоді, який має на меті поширення прокремлівської пропаганди під час передвиборчої кампанії путіна.
На загарбаних українських територіях стартував "фестиваль молодої агентури рф". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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За інформацією, на тимчасово окупованих територія України рф розпочала проведення так званого фестивалю молоді.
Цей захід, який відбувається у рамках передвиборчої кампанії путіна, включає участь маргіналів з правих та лівих радикальних рухів з різних країн, які отримують фінансування від кремля.
Зокрема, "активну молодь" привозять на загарбані території в рамках цього заходу. Серед учасників фестивалю фіксована делегація з 40 осіб, яка представляє Єгипет, Камерун, Болівію, Перу, Іспанію та Німеччину.
Їх супроводжують "волонтери" з рф.
Приготування до "виборів": на ТОТ рф посилює репресії29.02.24, 04:49 • 67980 переглядiв