В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран
Киев • УНН
На захваченных территориях рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи, который имеет целью распространение прокремлевской пропаганды во время предвыборной кампании путина.
На захваченных украинских территориях стартовал "фестиваль молодой агентуры рф". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По информации, на временно оккупированных территория Украины рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи.
Это мероприятие, которое проходит в рамках предвыборной кампании путина, включает участие маргиналов из правых и левых радикальных движений из разных стран, которые получают финансирование от кремля.
В частности, "активную молодежь" привозят на захваченные территории в рамках этого мероприятия. Среди участников фестиваля фиксированная делегация из 40 человек, которая представляет Египет, Камерун, Боливию, Перу, Испанию и Германию.
Их сопровождают "волонтеры" из рф.
Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии29 февраля 2024, 02:49 • 65963 просмотра
В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран
На захваченных территориях рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи, который имеет целью распространение прокремлевской пропаганды во время предвыборной кампании путина.
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