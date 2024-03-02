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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран

В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 03:06  •  1482 просмотра

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На захваченных территориях рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи, который имеет целью распространение прокремлевской пропаганды во время предвыборной кампании путина.

На захваченных украинских территориях стартовал "фестиваль молодой агентуры рф". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, на временно оккупированных территория Украины рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи.

Это мероприятие, которое проходит в рамках предвыборной кампании путина, включает участие маргиналов из правых и левых радикальных движений из разных стран, которые получают финансирование от кремля.

В частности, "активную молодежь" привозят на захваченные территории в рамках этого мероприятия. Среди участников фестиваля фиксированная делегация из 40 человек, которая представляет Египет, Камерун, Боливию, Перу, Испанию и Германию.

Их сопровождают "волонтеры" из рф.

Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии29 февраля 2024, 02:49 • 65963 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитика
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
yegipetЕгипет
ukrainaУкраина
У межах передвиборчої пропаганди путіна рф на ТОТ звозить маргіналів різних країн
As part of putin's election propaganda, russia is bringing marginalized people from different countries to the TOT
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В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран

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