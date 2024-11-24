Оккупанты в Торецке из автомата в квартире расстреляли двух местных женщин и ранили мужчину
Киев • УНН
В Торецке российские военные зашли в квартиру и открыли огонь из автомата по мирным жителям. Две женщины погибли на месте, мужчина получил ранение плеча и ключицы.
В четверг, 21 ноября, оккупанты в Торецке вошли в одну из квартир в жилом квартале, где находилось трое гражданских. Военные рф умышленно открыли по ним огонь, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте, а мужчина получил ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 21 ноября 2024 года, в 18:00, представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права.
Военнослужащие рф вошли в одну из квартир в жилом квартале г. Торецк, где находилось трое гражданских. Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте. Мужчина, который находился рядом с ними, получил ранения, переломы плеча и ключицы
Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь, а прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
В Торецке Донецкой области продолжаются тяжелые городские бои, где враг наступает малыми штурмовыми группами. Силы обороны ежедневно уничтожают 50-70 оккупантов, также уничтожено 7 единиц техники и 12 военных у Нелиповки.
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