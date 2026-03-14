Оккупанты в Шахтерске конфисковали более тысячи квартир украинцев - ЦПД
Захватчики признали бесхозными 1000 помещений и передают их россиянам. Практика конфискации оккупантами "бесхозного" жилья фактически является мародерством, которое российские власти пытаются прикрыть видимостью законности.
Оккупационная администрация города Шахтерск в Донецкой области сообщила, что признала «бесхозяйными» уже более тысячи квартир, из которых 250 якобы перешли в собственность так называемой муниципальной власти. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что остальные «бесхозяйные квартиры» также планируют в ближайшее время конфисковать.
Пропаганда РФ утверждает, что эта недвижимость со временем будет передана «нуждающимся», но реалии на ВОТ свидетельствуют – оккупанты как минимум не спешат обеспечивать жильем местных жителей, потерявших его из-за российских обстрелов. Чаще всего жилье на ВОТ получают российские военные или «специалисты» из РФ
Указывается, что практика конфискации оккупантами «бесхозяйного» жилья фактически является мародерством, которое российские власти пытаются прикрыть видимостью законности.
«На самом деле любые решения оккупантов относительно имущества украинских граждан на ВОТ являются юридически ничтожными и не имеют никакой правовой силы», - резюмируют в ЦПД.
Граждане Украины, выехавшие с оккупированных территорий, пытаются вернуться, чтобы переоформить недвижимость по российским правилам, но сталкиваются с фильтрационными процедурами. Без этого их жилье признают «бесхозяйным», а попытка вернуться может привести к запрету въезда.
