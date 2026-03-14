Оккупанты в Шахтерске конфисковали более тысячи квартир украинцев - ЦПД

Оккупационная администрация города Шахтерск в Донецкой области сообщила, что признала «бесхозяйными» уже более тысячи квартир, из которых 250 якобы перешли в собственность так называемой муниципальной власти. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что остальные «бесхозяйные квартиры» также планируют в ближайшее время конфисковать.

Пропаганда РФ утверждает, что эта недвижимость со временем будет передана «нуждающимся», но реалии на ВОТ свидетельствуют – оккупанты как минимум не спешат обеспечивать жильем местных жителей, потерявших его из-за российских обстрелов. Чаще всего жилье на ВОТ получают российские военные или «специалисты» из РФ