Окупанти в Шахтарську конфіскували понад тисячу квартир українців - ЦПД
Київ • УНН
Загарбники визнали безгосподарними 1000 помешкань та передають їх росіянам. Практика конфіскації окупантами "безгосподарного" житла фактично є мародерством, яке російська влада намагається прикрити видимістю законності.
Окупаційна адміністрація міста Шахтарськ на Донеччині повідомила, що визнала "безгосподарними" уже понад тисячу квартир, з яких 250 нібито перейшли у власність так званої муніципальної влади. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що решту "безгосподарних квартир" також планують найближчим часом конфіскувати.
Пропаганда рф стверджує, що ця нерухомість з часом буде передана "нужденним", але реалії на ТОТ свідчать - окупанти щонайменше не поспішають забезпечувати житлом місцевих мешканців, які втратили його через російські обстріли. Найчастіше житло на ТОТ отримують російські військові або "спеціалісти" з рф
Вказується, що практика конфіскації окупантами "безгосподарного" житла фактично є мародерством, яке російська влада намагається прикрити видимістю законності.
"Насправді будь-які рішення окупантів щодо майна українських громадян на ТОТ є юридично нікчемними і не мають жодної правової сили", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
Громадяни України, які виїхали з окупованих територій, намагаються повернутися, щоб переоформити нерухомість за російськими правилами, але стикаються з фільтраційними процедурами. Без цього їхнє житло визнають "безгосподарним", а спроба повернутися може призвести до заборони в'їзду.
