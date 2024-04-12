Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

В Джанкойском районе Крыма российские оккупанты прячут военную технику на одном из местных сельскохозяйственных предприятий, тем самым подставляя мирных жителей под удар. Об этом в движении "АТЕШ" сообщили в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику. Они умышленно подставляют мирных жителей под удар. В этом их суть, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Джанкойском районе, россияне прячут свои танки, системы ПВО и другую военную технику на одном из местных сельскохозяйственных предприятий.

Координаты: 45.66902623, 34.38993994.

Напомним

Агенты движения "АТЕШ" обнаружили в оккупированном Севастополе (Крым) базу материально-технического обеспечения черноморского флота россии с постоянным перемещением грузовой техники и жесткой охраной.