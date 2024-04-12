ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 08:03  •  11699 просмотра

Read in English

В Джанкойском районе Крыма российские оккупанты прячут военную технику - танки и системы ПВО - на территории местного сельскохозяйственного предприятия, подвергая опасности гражданское население.

В Джанкойском районе Крыма российские оккупанты прячут военную технику на одном из местных сельскохозяйственных предприятий, тем самым подставляя мирных жителей под удар. Об этом в движении "АТЕШ" сообщили в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику. Они умышленно подставляют мирных жителей под удар. В этом их суть,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Джанкойском районе, россияне прячут свои танки, системы ПВО и другую военную технику на одном из местных сельскохозяйственных предприятий.

Координаты: 45.66902623, 34.38993994.

Image

Напомним

Агенты движения "АТЕШ" обнаружили в оккупированном Севастополе (Крым) базу материально-технического обеспечения черноморского флота россии с постоянным перемещением грузовой техники и жесткой охраной.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
telegramТелеграмма
krymКрым
sevastopolСевастополь
dzhankoiДжанкой
Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  50636 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  70081 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  127640 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  121356 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  134762 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160353 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139427 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134197 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117650 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100302 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Новости по теме
Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

  •  11699 просмотра
С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

  •  13414 просмотра
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Эксклюзив

  •  50636 просмотра
Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

  •  12121 просмотра
В Харьковской области и Кривом Роге ограничение потребления электричества, Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам - Минэнерго

В Харьковской области и Кривом Роге ограничение потребления электричества, Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам - Минэнерго

  •  14824 просмотра
На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

  •  13179 просмотра
Убил знакомого на фоне спора о политике: киевлянина приговорили к 15 годам тюрьмы

Убил знакомого на фоне спора о политике: киевлянина приговорили к 15 годам тюрьмы

  •  13045 просмотра
ГУР: рф отправляет на войну войска тихоокеанского флота

ГУР: рф отправляет на войну войска тихоокеанского флота

  •  17746 просмотра
США работают с партнерами для усиления ПВО Украины - Пентагон

США работают с партнерами для усиления ПВО Украины - Пентагон

  •  17831 просмотра
Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

  •  16387 просмотра

Популярные

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  108930 просмотра
Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

  •  104798 просмотра
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

  •  105671 просмотра
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

  •  106678 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на Харьковщине

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на Харьковщине

  •  72220 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  108930 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  168457 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  188010 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  196197 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  237244 просмотра

Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

В Джанкойском районе Крыма российские оккупанты прячут военную технику - танки и системы ПВО - на территории местного сельскохозяйственного предприятия, подвергая опасности гражданское население.

Война •   •  11699 просмотра
Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

С начала этого года россия запустила почти 1000 ракет, около 2800 беспилотников и около 7000 управляемых авиабомб по Украине, нацелившись на гражданскую инфраструктуру и нанеся значительный ущерб энергетическим объектам.

Война •   •  13414 просмотра
С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

На земельных участках, выделенных для строительства Национального военного мемориального кладбища, проводятся подготовительные работы, включая подготовку участка, снос, геодезические работы, строительство временных сооружений, подъездных путей и удаление зеленых насаждений, контракты на выполнение которых заключены с различными компаниями.

Общество •   •  50636 просмотра
Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

российские оккупанты планируют принудительно привлечь к боевым действиям персонал пенитенциарных учреждений на оккупированной Луганщине путем заключения контрактов на работу в "особых условиях" и повышения возрастного ценза для службы в оккупационных войсках.

Война •   •  12121 просмотра
Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

В Харьковской области и Кривом Роге ограничение потребления электричества, Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам - Минэнерго

Украина ограничивает потребление электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской областях, импортирует и экспортирует электроэнергию в соседние страны, а также ликвидирует последствия вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Война •   •  14824 просмотра
В Харьковской области и Кривом Роге ограничение потребления электричества, Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам - Минэнерго

На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

В Херсонской области рыбаки подорвались на российской мине возле реки между селами Бобровый Кут и Калиновское, в результате чего у мужчины взрывная травма, ампутация голени, а женщина получила осколочные ранения.

Война •   •  13179 просмотра
На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

Убил знакомого на фоне спора о политике: киевлянина приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Киева был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство своего знакомого во время пьяного политического спора и похищение его вещей.

Киев •   •  13045 просмотра
Убил знакомого на фоне спора о политике: киевлянина приговорили к 15 годам тюрьмы

ГУР: рф отправляет на войну войска тихоокеанского флота

россия перебрасывает войска из своего тихоокеанского флота и 11-й армии впс и ппо для компенсации потерь и формирования новых воинских частей в войне против Украины.

Война •   •  17746 просмотра
ГУР: рф отправляет на войну войска тихоокеанского флота

США работают с партнерами для усиления ПВО Украины - Пентагон

США работают с партнерами для предоставления Украине дополнительных возможностей противовоздушной обороны для защиты ее энергетических объектов от российских атак, подчеркивая при этом важность одобрения Конгрессом большего финансирования на эти цели.

Война •   •  17831 просмотра
США работают с партнерами для усиления ПВО Украины - Пентагон

Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

Сотрудники украинской милиции, которые доставляли помощь жителям Макеевки Луганской области, попали под обстрел российских войск во время раздачи продуктов питания и строительных материалов.

Общество •   •  16387 просмотра
Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины