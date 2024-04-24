Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы

Армия рф нанесла удар по пригороду Сум, на месте работают все необходимые службы, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сегодня, 24 апреля враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются - говорится в сообщении.

В Сумской ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также находиться в укрытиях.

Интенсивность обстрелов Сумщины увеличилась в три раза: больше всего страдает Белополье