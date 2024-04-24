Интенсивность обстрелов Сумщины увеличилась в три раза: больше всего страдает Белополье

Еще на прошлой неделе на Сумщине было до 20 обстрелов, но сегодня их количество возросло до 60. Увеличение интенсивности обстрелов испытывают приграничные громады, особенно Белополье. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона, пишет УНН.

По словам Артюха, наблюдается, что по сравнению с предыдущими днями, увеличение интенсивности врагом средств поражения по пограничным громадам увеличились. Он говорит, что применение систем залпового огня, БПЛА на пограничной полосе и систематические минометные и артиллерийские обстрелы продолжаются

"Если неделю назад было до 20 обстрелов, то сегодня эта цифра составляет 60, а взрывов более 300. Интенсивность растет, и это чувствуют наши приграничные громады, ведь за эти сутки мы имеем четырех раненых: в Шостинской громаде и в Белополье, которое сейчас страдает больше всего", - резюмировал председатель Сумской ОВА.

Напомним

За один день российские войска совершили 51 вражеский обстрел приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 242 взрыва и 4 гражданских лица получили ранения.