Интенсивность обстрелов Сумщины увеличилась в три раза: больше всего страдает Белополье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  92339 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  93866 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  100610 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  101512 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100692 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136524 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157375 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154026 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153958 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122735 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  183516 просмотра
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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  224794 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  488288 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  405678 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  451538 просмотра

Интенсивность обстрелов Сумщины увеличилась в три раза: больше всего страдает Белополье

российские войска усилили обстрелы приграничных районов Сумской области в Украине, осуществив 60 обстрелов и более 300 взрывов за один день, в результате чего 4 гражданских лица получили ранения.

Война •   •  14263 просмотра
Интенсивность обстрелов Сумщины увеличилась в три раза: больше всего страдает Белополье

Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений при ввозе гуманитарки в 2023 году

В 2023 году таможенники обнаружили 464 нарушения, связанные с ввозом гуманитарной помощи в Украину, что в 4,6 раза больше, чем в 2022 году.

Общество •   •  12094 просмотра
Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений при ввозе гуманитарки в 2023 году

За сутки россияне нанесли почти 2 тысячи ударов по Донецкой области: ранены по меньшей мере семь человек

23 апреля российские войска атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, применив бомбы, РСЗО "Ураган" и "Смерч" и артиллерию, повредив 27 гражданских объектов, в том числе 21 жилой дом, и ранив нескольких мирных жителей.

Война •   •  12518 просмотра
За сутки россияне нанесли почти 2 тысячи ударов по Донецкой области: ранены по меньшей мере семь человек

На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст

Государственная исполнительная служба наложила арест на все имущество и счета бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева с целью взыскания почти 1 миллиона гривен незаконных платежей, которые он получил в подарок в виде аренды квартиры по значительно заниженной цене.

политика •   •  12779 просмотра
На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст

В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

Министерство по делам ветеранов Украины ввело новую профессию "Специалист по поддержке ветеранов войны и демобилизованных лиц" для оказания профессиональной помощи и поддержки ветеранам и их семьям в переходе от военной к гражданской жизни.

Общество •   •  10935 просмотра
В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

684 человека остаются в Часовом Яру и 1260 в Красногоровке, несмотря на чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в прифронтовых городах Донецкой области.

Общество •   •  10313 просмотра
Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности планирует вызвать представителей министерства иностранных дел для объяснения их приказа о приостановлении консульского обслуживания украинских мужчин за рубежом в связи с новым законом о мобилизации.

Общество •   •  9537 просмотра
Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

Украина получила 1,5 миллиарда евро второго транша финансирования от ЕС и ожидает скорой выплаты третьего транша в 1,89 миллиарда евро.

Экономика •   •  10855 просмотра
Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Министерство обороны Украины подготовило инфографику, которая объясняет основные изменения, введенные новой редакцией закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая и коснется как военнослужащих, так и гражданского населения.

Общество •   •  9421 просмотра
В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, которого подозревают в попытке завладения государственной землей вместе с министром Николаем Сольским, выехал из Украины 13 апреля и с тех пор не вернулся.

политика •   •  10163 просмотра
Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор