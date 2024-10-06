Оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области: 1 человек погиб, 2 ранены

В результате удара по Константиновке в Донецкой области погиб один человек, еще двое ранены. Повреждены 2 многоэтажки, админздание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

1 человек погиб и 2 ранены - таковы предварительные последствия ударов по Константиновке. Сегодня днем россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы. Повреждены 2 многоэтажки, админздание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач. На месте работают органы власти и все ответственные службы - сообщил Филашкин.

Напомним,

В результате удара по Беленькому в Донецкой области 4 человека ранены. Среди раненых - 1 ребенок, пострадавшие доставлены в больницы.