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Окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині: 1 людина загинула, 2 поранено

Київ • УНН

 • 25567 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Костянтинівці на Донеччині загинула 1 людина, 2 поранені. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, включаючи адмінбудівлю, магазини, банк і пошту.

Внаслідок удару по Костянтинівці на Донеччині загинула одна людина, ще двоє поранено. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

1 людина загинула і 2 поранені — такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці. Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач. На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби

- повідомив Філашкін.

Нагадаємо

Внаслідок удару по Біленькому на Донеччині 4 людини поранені. Серед поранених - 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарні.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
kostiantynivkaКостянтинівка

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