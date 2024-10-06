Окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині: 1 людина загинула, 2 поранено
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Костянтинівці на Донеччині загинула 1 людина, 2 поранені. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, включаючи адмінбудівлю, магазини, банк і пошту.
Внаслідок удару по Костянтинівці на Донеччині загинула одна людина, ще двоє поранено. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
1 людина загинула і 2 поранені — такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці. Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач. На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби
Нагадаємо
Внаслідок удару по Біленькому на Донеччині 4 людини поранені. Серед поранених - 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарні.