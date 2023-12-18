Оккупанты ударили по Херсону из артиллерии, есть погибший

Армия рф ударила по Херсону. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, под обстрел попало предприятие, есть погибший, передает УНН.

По данным главы ОВА, в одном из жилых кварталов города враг обстрелял частное предприятие.

"... травмы несовместимые с жизнью, получил 40-летний охранник, который находился на рабочем месте", - добавил Прокудин.

Выбитые окна и разбитые крыши домов: в ОВА показали последствия утренней атаки по жилому району Херсона