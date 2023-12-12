Выбитые окна и разбитые крыши домов: в ОВА показали последствия утренней атаки по жилому району Херсона

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

В Винницкой области Служба автомобильных дорог подписала контракт с компанией "Спецстроймонтаж", которая в прошлом участвовала в хищении бюджетных средств и которую связывают с Дмитрием Кистионом, сыном влиятельного бывшего вице-премьера.