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Оккупанты ударили кассетным снарядом по селу в Донецкой области: погиб 11-летний мальчик, есть раненые

Оккупанты ударили кассетным снарядом по селу в Донецкой области: погиб 11-летний мальчик, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 1690 просмотра

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В результате обстрела села Первомарьевка погиб 11-летний мальчик, еще два человека ранены, среди них 13-летняя девушка. Глава Донецкой ОВА призывает жителей эвакуироваться из-за опасности.

Оккупанты убили ребенка в Первомарьевке, что в Донецкой области, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Враг обстрелял село кассетными снарядами из РСЗО "Торнадо". Погиб 11-летний мальчик. Еще 2 человека в результате этого обстрела получили ранения, в том числе 13-летняя девушка 

- сообщил Филашкин.

Глава ОВА отметил, что оставаться в Донецкой области опасно.

"Будьте ответственными! Спасите себя и своих детей - эвакуируйтесь!" - резюмировал Филашкин.

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