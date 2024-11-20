Оккупанты ударили кассетным снарядом по селу в Донецкой области: погиб 11-летний мальчик, есть раненые
Киев • УНН
В результате обстрела села Первомарьевка погиб 11-летний мальчик, еще два человека ранены, среди них 13-летняя девушка. Глава Донецкой ОВА призывает жителей эвакуироваться из-за опасности.
Оккупанты убили ребенка в Первомарьевке, что в Донецкой области, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Враг обстрелял село кассетными снарядами из РСЗО "Торнадо". Погиб 11-летний мальчик. Еще 2 человека в результате этого обстрела получили ранения, в том числе 13-летняя девушка
Глава ОВА отметил, что оставаться в Донецкой области опасно.
"Будьте ответственными! Спасите себя и своих детей - эвакуируйтесь!" - резюмировал Филашкин.
Донетчина: армия рф обстреляла Николаевку, два человека погибли7 нояб. 2024, 16:00 • 19769 просмотров