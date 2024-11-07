Донетчина: армия рф обстреляла Николаевку, два человека погибли

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 16374 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 26892 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 97707 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 116063 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 141500 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Донетчина: армия рф обстреляла Николаевку, два человека погибли

Донетчина: армия рф обстреляла Николаевку, два человека погибли

Киев  •  УНН

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В результате обстрела Николаевки в Донецкой области погибли 2 человека, 5 ранены. Снаряд попал в пятиэтажку и повредил еще 4 дома, на месте работают спасатели.

Оккупанты обстреляли Николаевку в Донецкой области, два человека погибли. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"2 человека погибли и 5 ранены в результате обстрела Николаевки. Один из снарядов попал в пятиэтажку, еще 4 дома рядом получили повреждения различной степени", - отметил Филашкин.

По его словам, на месте работают органы власти, полиция, спасатели и взрывотехники.

Российские войска атаковали три населенных пункта Донецкой области: есть погибшие3 ноября 2024, 10:43 • 21189 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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