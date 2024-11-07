Донетчина: армия рф обстреляла Николаевку, два человека погибли
Киев • УНН
В результате обстрела Николаевки в Донецкой области погибли 2 человека, 5 ранены. Снаряд попал в пятиэтажку и повредил еще 4 дома, на месте работают спасатели.
Оккупанты обстреляли Николаевку в Донецкой области, два человека погибли. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"2 человека погибли и 5 ранены в результате обстрела Николаевки. Один из снарядов попал в пятиэтажку, еще 4 дома рядом получили повреждения различной степени", - отметил Филашкин.
По его словам, на месте работают органы власти, полиция, спасатели и взрывотехники.
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