Российские войска атаковали три населенных пункта Донецкой области: есть погибшие
Киев • УНН
За сутки оккупанты совершили 2465 обстрелов в Донецкой области, попав в Мирноград, Покровск и Иванополье. В результате атак погибли двое мирных жителей, один человек ранен, повреждены 13 гражданских объектов.
В Донецкой области из-за обстрелов российских войск за прошедшие сутки, 2 ноября, два человека погибли, еще один - получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Полицейские зафиксировали 2465 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Попадания произошли в 3 населенных пунктах: городах Мирноград, Покровск и селе Иванополье.
В результате атак рф, как сообщается, повреждены 13 гражданских объектов, из них 9 жилых домов.
В Иванополье в результате артиллерийского удара погибли двое мирных жителей. Повреждены 4 частных дома, газопровод, ЛЭП.
Во время вражеской атаки в Мирнограде травмирован гражданский человек, разрушены дом и гараж.
Из артиллерии россияне били по Покровску - повреждения получили четыре частных дома и газопровод.
россияне ударили КАБом по дому на Запорожье: двое раненых3 ноября 2024, 07:56 • 11215 просмотров