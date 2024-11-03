Российские войска атаковали три населенных пункта Донецкой области: есть погибшие

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 114432 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 129641 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 131443 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 151068 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 160347 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 148245 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 144039 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 202546 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132088 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 227279 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска атаковали три населенных пункта Донецкой области: есть погибшие

Российские войска атаковали три населенных пункта Донецкой области: есть погибшие

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За сутки оккупанты совершили 2465 обстрелов в Донецкой области, попав в Мирноград, Покровск и Иванополье. В результате атак погибли двое мирных жителей, один человек ранен, повреждены 13 гражданских объектов.

В Донецкой области из-за обстрелов российских войск за прошедшие сутки, 2 ноября, два человека погибли, еще один - получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона. 

Полицейские зафиксировали 2465 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.  Попадания произошли в 3 населенных пунктах: городах Мирноград, Покровск и селе Иванополье.

В результате атак рф, как сообщается, повреждены 13 гражданских объектов, из них 9 жилых домов.

В Иванополье в результате артиллерийского удара погибли двое мирных жителей. Повреждены 4 частных дома, газопровод, ЛЭП.

Во время вражеской атаки в Мирнограде травмирован гражданский человек, разрушены дом и гараж.

Из артиллерии россияне били по Покровску - повреждения получили четыре частных дома и газопровод.

россияне ударили КАБом по дому на Запорожье: двое раненых3 ноября 2024, 07:56 • 11215 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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