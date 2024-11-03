россияне ударили КАБом по дому на Запорожье: двое раненых

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 112553 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 126493 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 128313 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 148259 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 158283 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 147269 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 143379 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 199941 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132047 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 224884 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили КАБом по дому на Запорожье: двое раненых

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Киев  •  УНН

07:56 • 6301 просмотра

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В селе Преображенка в результате удара российского КАБа по гражданскому дому ранены два человека. За минувшие сутки оккупанты совершили 266 атак по 10 населенным пунктам Запорожской области.

В Запорожской области из-за атаки вражеского КАБа ранены двое жителей поселка Преображенка, рассказал в воскресенье начальник ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Оккупанты нанесли удар по гражданскому дому в селе Преображенка Пологовского района. В доме находилась семья. 55-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу

- рассказал Федоров.

Дополнение

За прошедшие сутки вражеские войска совершили 266 атак по 10 населенным пунктам Запорожской области, включая 4 авиаудара и 124 атаки беспилотниками. Зафиксировано 6 разрушений инфраструктуры, пострадавших среди гражданских нет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
zaporozheЗапорожье