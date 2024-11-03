россияне ударили КАБом по дому на Запорожье: двое раненых

В Запорожской области из-за атаки вражеского КАБа ранены двое жителей поселка Преображенка, рассказал в воскресенье начальник ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Оккупанты нанесли удар по гражданскому дому в селе Преображенка Пологовского района. В доме находилась семья. 55-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу - рассказал Федоров.

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За прошедшие сутки вражеские войска совершили 266 атак по 10 населенным пунктам Запорожской области, включая 4 авиаудара и 124 атаки беспилотниками. Зафиксировано 6 разрушений инфраструктуры, пострадавших среди гражданских нет.