$43.950.1350.640.06
ukenru
Эксклюзив
11:56 • 10821 просмотра
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
85%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Оккупанты совершили более 100 атак на фронте, активно действуют на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Генштаб зафиксировал 101 боевое столкновение с начала суток на разных направлениях. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском и Константиновском участках.

С начала суток на фронте количество атак агрессора составляет 101. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Рогизне, Коренек, Рыжевка, Будки, Уланово, Ходыно, Волковка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Нескучное, Волфино, Семейкино, Харьковка, Гаврилова Слобода. Также враг обстрелял Елино, что на Черниговщине 

- говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боестолкновений, два из них еще продолжаются. Противник нанес 61 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник восемь раз атаковал в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки, Диброва и в районах Нововодяного и Новоегоровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении агрессор дважды атаковал в районе Ямполя. 

На Краматорском направлении Силы обороны отбивали пять штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка и в направлении Малиновки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Константиновском направлении захватчики совершили 20 наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Степановка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки и Новопавловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 30 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Затишок, Мирноград, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Шевченко, Гришино, Муравка, Новоподгородное, Новопавловка. Три боестолкновения сейчас продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Зеленого Гая. Ивановка и Покровское подверглись авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Новоселовка, Гуляйпольское, Копани, Любицкое. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили пять вражеских атак неподалеку Степного, Щербаков и в сторону Новоданиловки. Авиаударам подверглись населенные пункты Веселянка и Беленькое.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины