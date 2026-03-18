Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Графіки відключень електроенергії
Окупанти здійснили понад 100 атак на фронті, активно діють на двох напрямках - Генштаб

Генштаб зафіксував 101 бойове зіткнення з початку доби на різних напрямках. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському та Костянтинівському відтинках.

Окупанти здійснили понад 100 атак на фронті, активно діють на двох напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті кількість атак агресора становить 101. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Кореньок, Рижівка, Будки, Уланове, Ходине, Вовківка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Нескучне, Волфине, Сімейкине, Харківка, Гаврилова Слобода. Також ворог обстріляв Єліне, що на Чернігівщині 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень, два з них ще тривають. Противник завдав 61 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував у бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку агресор двічі атакував в районі Ямполя. 

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали п’ять штурмових дій противника в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка та в напрямку Малинівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 наступальних дій у районах населених пунктів Плещіївка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 30 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Зеленого Гаю. Іванівка та Покровське зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих атак неподалік Степового, Щербаків та у бік Новоданилівки. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Біленьке.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

