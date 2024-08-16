Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского в Бериславе: мужчину госпитализировали
Киев • УНН
58-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского дрона в Бериславе. Пострадавший госпитализирован с множественными травмами, включая осколочные ранения и черепно-мозговую травму.
российская армия атаковала гражданского в Бериславе, что на Херсонщине, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
«Из-за сброса взрывчатки с дрона получил ранения 58-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочным ранением туловища, рук и ног. Также у пострадавшего диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы и контузию», - говорится в сообщении.
По данным ОВА, в настоящее время пострадавшему оказывают необходимую помощь.
Херсонська область під ворожим обстрілом: загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина12 мая 2024, 05:05 • 26738 просмотров