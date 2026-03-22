Оккупанты превращают колледжи ВОТ Донетчины в "отстойники" для российских боевиков - ЦНС

Киев • УНН

 • 738 просмотра

кремль интегрирует бывших военных в гражданскую инфраструктуру ВОТ через учреждения профобразования. россия отказывается забирать своих списанных боевиков из Украины.

Оккупанты на ВОТ Донетчины обязали учреждения профсоюза ввести отдельный учет для обучения участников "сво". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что кремль не спешит возвращать бывших военных в россию, опасаясь роста преступности и агрессии внутри страны.

Вместо этого их пытаются интегрировать в инфраструктуру захваченных территорий, формально записывая в "студенты"

- указывают в ЦНС.

Там констатируют, что это позволяет оккупантам скрывать реальное количество безработных комбатантов и создавать иллюзию "мирной жизни", одновременно перекладывая все риски безопасности на местных студентов и преподавателей, которые вынуждены сосуществовать с неуравновешенными ветеранами войны в аудиториях и общежитиях.

Напомним

россия начала вербовать украинских детей в армию рф прямо в школах на временно оккупированных территориях. Оккупанты навязывают ученикам 11-х классов Луганщины службу по контракту или поступление в российский военный вуз.

