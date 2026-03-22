Окупанти перетворюють коледжі ТОТ Донеччини на "відстійники" для російських бойовиків - ЦНС
Київ • УНН
кремль інтегрує колишніх військових у цивільну інфраструктуру ТОТ через заклади профсвіти. росія відмовляється забирати своїх списаних бойовиків із України.
Окупанти на ТОТ Донеччини зобов’язали заклади профсвіти запровадити окремий облік для навчання учасників "сво". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що кремль не поспішає повертати колишніх військових до росії, побоюючись зростання злочинності та агресії всередині країни.
Замість цього їх намагаються інтегрувати в інфраструктуру захоплених територій, формально записуючи в "студенти"
Там констатують, що це дозволяє окупантам приховувати реальну кількість безробітних комбатантів та створювати ілюзію "мирного життя", водночас перекладаючи всі безпекові ризики на місцевих студентів і викладачів, які змушені співіснувати з неврівноваженими ветеранами війни в аудиторіях та гуртожитках.
Нагадаємо
росія почала вербувати українських дітей в армію рф прямо в школах на тимчасово окупованих територіях. Окупанти нав'язують учням 11-х класів Луганщини службу за контрактом або вступ до російського військового вишу.
