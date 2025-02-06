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Оккупанты планируют завершить строительство драмтеатра в Мариуполе до конца 2025 года

Оккупанты планируют завершить строительство драмтеатра в Мариуполе до конца 2025 года

Киев  •  УНН

 • 6262 просмотра

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россияне возвели 65% нового здания драмтеатра в оккупированном Мариуполе, уничтожив аутентичный вид сооружения. Захватчики планируют завершить строительство до конца 2025 года.

россияне продолжают возводить новое здание драмтеатра в оккупированном Мариуполе, пытаясь стереть следы своих военных преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, передает УНН.

Оккупанты заявляют, что объем выполненных работ достиг отметки 65%

- говорится в сообщении.

По заявлениям захватчиков, окончательно завершить строительство они планируют до конца 2025 года. Оккупанты начали так называемый «ремонт» театра еще в конце 2022 года.

Они уничтожили аутентичный вид здания, вместо восстановления фактически разрушили его и создают «русский театр». От старого фасада почти ничего не осталось.

Напомним,

16 марта 2022 года российская авиация сбросила мощные бомбы на драмтеатр в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети. Многие из них погибли.

В 2024 году оккупационные власти Мариуполя проводили демонтажные и ремонтные работы на месте театра. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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mariupolМариуполь

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