Оккупанты планируют завершить строительство драмтеатра в Мариуполе до конца 2025 года

россияне продолжают возводить новое здание драмтеатра в оккупированном Мариуполе, пытаясь стереть следы своих военных преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, передает УНН.

Оккупанты заявляют, что объем выполненных работ достиг отметки 65% - говорится в сообщении.

По заявлениям захватчиков, окончательно завершить строительство они планируют до конца 2025 года. Оккупанты начали так называемый «ремонт» театра еще в конце 2022 года.

Они уничтожили аутентичный вид здания, вместо восстановления фактически разрушили его и создают «русский театр». От старого фасада почти ничего не осталось.

Напомним,

16 марта 2022 года российская авиация сбросила мощные бомбы на драмтеатр в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети. Многие из них погибли.

В 2024 году оккупационные власти Мариуполя проводили демонтажные и ремонтные работы на месте театра.