Окупанти планують завершити будівництво драмтеатру в Маріуполі до кінця 2025 року

росіяни продовжують зводити нову будівлю драмтеатру в окупованому Маріуполі, намагаючись стерти сліди своїх воєнних злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради, передає УНН.

Окупанти заявляють, що обсяг виконаних робіт досяг позначки 65% - йдеться у повідомленні.

За заявами загарбників, остаточно завершити будівництво вони планують до кінця 2025 року. Окупанти розпочали так званий "ремонт" театру ще наприкінці 2022 року.

Вони знищили автентичний вигляд будівлі, замість відновлення фактично зруйнували її та створюють "російський театр". Від старого фасаду майже нічого не залишилося.

Нагадаємо

16 березня 2022 року російська авіація скинула потужні бомби на драмтеатр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів, зокрема жінки та діти. Багато з них загинули.

У 2024 році окупаційна влада Маріуполя проводила демонтажні та ремонтні роботи на місці театру.