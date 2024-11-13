Оккупанты пытаются расширить наступательные действия на Купянском направлении - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского и заявил, что оккупанты пытаются расширить наступательные действия на Купянском направлении, передает УНН.

«Был доклад Главкома Сырского: фронт, и больше всего внимания - Донецкой области. Также - попыткам оккупанта расширить наступательные действия, в частности это Купянское направление; я благодарен всем нашим подразделениям за стойкость», - сообщил Зеленский.

Кроме того, Президент отметил боевые бригады, которые на днях проявили себя чрезвычайно смело и результативно. 24-я отдельная механизированная бригада, 44-я отдельная артиллерийская, 60-я и 65-я отдельные механизированные, 68-я отдельная егерская, 102-я, 124-я и 126-я бригады ТрО, 128-я отдельная горно-штурмовая и 406-я отдельная артиллерийская бригады.

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