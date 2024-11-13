156 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит - Генштаб
Киев • УНН
На фронте зафиксировано 156 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении - 47 атак. Самая высокая интенсивность боевых действий сохраняется на Покровском направлении, где враг совершил 28 атак.
На фронте зафиксировано 156 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении захватчики 8 раз штурмовали вблизи Волчанска.
На Купянском направлении террористы 17 раз атаковали в районах Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении противник 6 раз желал продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки и Торского.
На Северском направлении ВСУ отбивают атаку в районе Верхнекаменского.
На Торецком направлении агрессор 10 раз бил при поддержке авиации возле Торецка и в районе Щербиновки.
На Покровском направлении количество боестолкновений возросло до 28. Враг атаковал в направлении населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.
На Кураховском направлении насчитывается 47 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.
На Времовском направлении агрессор при поддержке авиации 13 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.
На Приднепровском направлении силы террористов безуспешно 5 раз атаковали ВСУ.
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