Еще плюс 1950 оккупантов, 23 танка и 81 бронемашина: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1950 российских военнослужащих, 23 танка и 81 бронемашину. Общие потери противника с начала войны достигли 712 610 человек.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1950 военнослужащих. Силы обороны ликвидировали 23 танка и 81 бронемашину. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили:  

  • личного состава ‒ около 712 610 (+1950) человек,
  • танков ‒ 9276 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18 847 (+81) ед,
  • артиллерийских систем – 20 352 (+38) ед,
  • РСЗО – 1249 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 737 (+61),
  • крылатые ракеты ‒ 2636 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 870 (+68) ед,
  • специальная техника ‒ 3626 (+6) ед.

ВСУ в курской области отбили 5 российских атак на новоивановку - DeepState12 ноября 2024, 04:09 • 10620 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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