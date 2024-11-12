Еще плюс 1950 оккупантов, 23 танка и 81 бронемашина: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1950 российских военнослужащих, 23 танка и 81 бронемашину. Общие потери противника с начала войны достигли 712 610 человек.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1950 военнослужащих. Силы обороны ликвидировали 23 танка и 81 бронемашину. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 712 610 (+1950) человек,
- танков ‒ 9276 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18 847 (+81) ед,
- артиллерийских систем – 20 352 (+38) ед,
- РСЗО – 1249 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 737 (+61),
- крылатые ракеты ‒ 2636 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 870 (+68) ед,
- специальная техника ‒ 3626 (+6) ед.
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